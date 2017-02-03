— Ажиотажа нет! Как проходит в городе и районе запись дошкольников в первый класс. — Болезнь ХХI века. Номофобия – страх остаться без телефона. — Откровенный разговор. СМС – просто бездушные сообщения?

— На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе. — Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01». — Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.

С 16 по 30 января на территории города и района зарегистрировано 17 ДТП. Один человек погиб. 27 января в утреннее время на улице Энгельса, 173 пожилая женщина (1939 г.р.) переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортным средством (КамАЗ).

— Ажиотажа нет! Как проходит в городе и районе запись дошкольников в первый класс. — Болезнь ХХI века. Номофобия – страх остаться без телефона. — Откровенный разговор. СМС – просто бездушные сообщения?

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 523764 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

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Дата

То самое крыльцо Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века. – Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом! Читать полностью | 31 января 2017 Переходов: 188 | Комментировать »

Здоровье

Молочный дозор В каких продуктах обнаружены антибиотики? Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.

Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание. Читать полностью | 1 февраля 2017 Переходов: 310 | 16 комментариев »

Интервью по поводу

Бюджетное на казённое Об этом и многом другом мы поговорили с директором муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»… Читать полностью | 2 февраля 2017 Переходов: 217 | 7 комментариев »

Образование

Родителям первоклассников Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года… Читать полностью | 28 января 2017 Переходов: 295 | Есть 1 коммент. »

Общество

С музыкой и улыбкой Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем. Читать полностью | 31 января 2017 Переходов: 329 | 9 комментариев »

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