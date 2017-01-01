 
1 января 2017

Будьте в курсе событий!

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Самое новогоднее кино

Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?

  • Новости без подробностей

    • image С Новым годом!
      Опубликовал: Администратор
       31 декабря 2016 | Переходов: 70

      Дорогие друзья, любимые наши читатели и пользователи сайта kam-news.ru!

      Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, добрым словам высказанных вам в эти предновогодние дни и желаем в 2017 году радости!

    • image «Камышловские известия» № 167 от 29 декабря 2016 года
      Опубликовал: Администратор
       28 декабря 2016 | Переходов: 258

      Читайте в номере:

      — Карнавальная ночь. Маска, кто ты? Прощаемся с годом кино.
      — Ледяной комплекс. Как идёт оформление городской площади.
      — А также афиша выходного дня, телепрограмма на следующую неделю, астропрогноз, кроссворды, реклама, объявления, поздравления и много другой полезной информации.

      Следующий номер газеты «Камышловсие известия» выйдет в четверг, 5 января 2017 года.

    • image В обновлённом составе
      Опубликовал: Администратор
       27 декабря 2016 | Переходов: 239

      Решениями городской и районной территориальных избиркомов сформированы молодёжные избирательные комиссии, срок их полномочий – два года.

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  • Афиша Камышлова. Сегодня

    • 10:00 - Выставка «О чём звонят колокола»
      Камышловский краеведческий музей
    • 10:00 - Выставка «У бабушки в деревне»
      Камышловский краеведческий музей

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  • Сегодня обсуждаем:

  • Скоро на kam-news.ru

    • Волшебная сила танцевального искусства (01.01.17 14:00)
    • Пусть самым маленьким фадюшинцам будет тепло и уютно! (01.01.17 18:00)
    • Кино в киноаппаратной (02.01.17 10:00)
    • Поощрены организаторы выборов (02.01.17 14:00)
    • В чём секрет ночных киловатт? (02.01.17 18:00)

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Афиша Камышлова

Городская афиша

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Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…

Читать полностью | 1 мая 2015

Переходов: 488913 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Первая электричка и… год кино

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Из почты редакции

Есть фильмы игровые, а есть документальные. Так, в начале «перестройки» я учился в Высшей партийной школе в Свердловске. И как-то мой друг Витя Трошин (будущий мэр одного из городов в Курганской области) для зарабатывания дополнительных денег к стипендии привлекал меня к разгрузке вагонов по ночам и участию в массовках снимаемого на киностудии фильма о разведчике Н.И. Кузнецове.

Читать полностью | 25 декабря 2016

Переходов: 176 | Комментарии к записи Первая электричка и… год кино отключены

Дата

С Новым годом!

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Уважаемые камышловцы и гости города!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Читать полностью | 31 декабря 2016

Переходов: 91 | 2 комментария »

Здоровье

Введены ограничительные мероприятия

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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.

Читать полностью | 20 декабря 2016

Переходов: 419 | 11 комментариев »

Интервью по поводу

Самое новогоднее кино

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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?

Читать полностью | 1 января 2017

Переходов: 35 | Комментировать »

Образование

Право выбора – за семьей

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Угол зрения

Пять часов вечера, а в здании лицея по-прежнему шумно. Один за другим поднимаются на второй этаж родители с детьми. Матвей Широковских, неугомонная натура, «нарезает» круги вокруг нас. У мамы интересуюсь, что тут делает выпускник детсада № 12.

Читать полностью | 24 декабря 2016

Переходов: 212 | Комментарии к записи Право выбора – за семьей отключены

Общество

Нуждаются многие – помогают единицы

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Из почты редакции

Ежегодная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» прошла на территории всей области. Студенты педколледжа тоже стали частью большого дела. В этом году студенты 13-и учебных групп реализовали 14 добровольческих акций. Расскажем о некоторых из них.

Читать полностью | 28 декабря 2016

Переходов: 204 | Комментарии к записи Нуждаются многие – помогают единицы отключены

Объявления

Продам свитер с капюшоном (фото)

Продам свитер с капюшоном на собаку средних размеров. Состояние: новый в упаковке. Размер: XL. Примерно: Size XL — Back Length (спина) 40 cm. — Neck (шея) 32 cm. — Chest (грудь) 48 cm. Цвет приятный, соответствует фото. Качество очень хорошее, не тянется, как раз на осенний, весенний сезон и начало зимы. Причина продажи: не подошел […]

Читать полностью | 26 декабря 2016

Переходов: 676 | Комментарии к записи Продам свитер с капюшоном (фото) отключены


Политика

В новый год – с новым бюджетом

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С заседания районной Думы

Состоялось заседание районной Думы, на котором главным вопросом было утверждение проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Позади полугодовая работа по подготовке и все этапы сложной процедуры рассмотрения – на комитете, публичных слушаниях, заключительный шаг – утверждение депутатским корпусом.

Читать полностью | 30 декабря 2016

Переходов: 130 | Комментарии к записи В новый год – с новым бюджетом отключены

Происшествия

Устроил поджог

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По данным отдела Госпожнадзора, 26 декабря в 14 часов поступило сообщение о возгорании в салоне-магазине «СССР», расположенном по ул. Гагарина.

Читать полностью | 29 декабря 2016

Переходов: 306 | 4 комментария »

Разное

А предвкушенье слаще…

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Откровенный разговор

До встречи Нового года остались считанные часы. На взгляд известного российского кардиолога Юрия Бузиашвили, лучшее средство от тревоги и сопутствующей ей тоски – это праздники. И как врач он готов прописывать их своим пациентам-сердечникам, потому что чувства счастья и доброты обладают целебной силой.

Читать полностью | 31 декабря 2016

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Спорт

Белов временно отстранён

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Международная федерация лыжного спорта на основе доклада небезызвестного Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранила от международных соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам.

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Творчество

«Символ 2017 года»

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Дорогие друзья, мы предлагали вам принять участие в новогоднем конкурсе рисунков, изображающих символ наступающего года. Проявить своё художественное мастерство могли как дети от 5 лет, так и взрослые.

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Фоторепортаж

Ледяной комплекс

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С наступающим!

Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Экономика

Инвестиции в город

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Крупным планом

Воплощению двух проектов мешает нехватка газа

В Камышлове состоялось совещание по вопросу «О реализации инвестиционного проекта по строительству на территории КГО оптово-распределительного центра по длительному хранению, переработке и оптовой продаже овощей и продуктов питания, реализуемого ООО «Уральский оптово-распределительный центр».

Читать полностью | 27 декабря 2016

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