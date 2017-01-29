 
29 января 2017

Будьте в курсе событий!

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Отделалась испугом

24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.

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Афиша Камышлова

Городская афиша

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Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…

Читать полностью | 1 мая 2015

Переходов: 519984 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Квитанции пропали

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В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова.

– Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна.

Читать полностью | 26 января 2017

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Дата

«Ужель та самая Татьяна?..»

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В этом году всё удачно совпало для выбора героини материала: и её победа в конкурсе-загадке «Карнавальная ночь», который наша газета объявила накануне нового года (поэтому на фото героиня как раз с призом от спонсора конкурса – магазина «Хороший»), и Татьянин день, он же День российского студенчества.

Читать полностью | 27 января 2017

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Здоровье

Контроль в домашних условиях

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Сегодня диагноз «Сахарный диабет» не приговор, страдающие заболеванием могут вести активный образ жизни…

Читать полностью | 29 января 2017

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Интервью по поводу

Акробаты поневоле

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Мнения камышловцев о работе нового дорожного предприятия ООО «СпецТеплоСервис» разошлись: те, кто ездит по центральным дорогам, довольны и расчисткой, и вывозкой снега, чего не услышишь о второстепенных – жалуются на позднее появление техники и заужение проезжей части.

Читать полностью | 28 января 2017

Переходов: 235 | 10 комментариев »

Образование

Родителям первоклассников

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Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…

Читать полностью | 28 января 2017

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Общество

«Карр» значит «Здравствуй, товарка!»

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Наверное, нет на Урале людей, которые бы не знали «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Перечитайте вместе с 6-7-летними детьми «Сказочку про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку».

Читать полностью | 29 января 2017

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Объявления

В Норде первая распродажа 2017 года!

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Новый фирменный магазин бытовой техники и электроники «Норд» в Камышлове объявляет первую в этом году распродажу! Только с 18 по 31 января в «Норде» вас ждут товары по сниженным ценам!

Читать полностью | 25 января 2017

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Политика

Основатель нового государства

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21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…

Читать полностью | 26 января 2017

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Происшествия

Отделалась испугом

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24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.

Читать полностью | 29 января 2017

Переходов: 74 | 2 комментария »

Разное

«Обратная сила» закона

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21 января на въезде в Еланский военный городок прошёл митинг незаконно выселяемых из служебного жилья бывших работников Министерства обороны, мероприятие получилось крайне эмоциональным: было много выступлений и даже слёз.

Читать полностью | 29 января 2017

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Спорт

Встретились опытные спортсмены и новички

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24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.

Читать полностью | 22 января 2017

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Творчество

По коридорам УрФУ

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С 8 по 10 января состоялся пятый, юбилейный тест-драйв в УрФУ. Что это такое? Мероприятие, которое позволило старшеклассникам ощутить настоящую студенческую жизнь, попробовать будущую профессию на вкус. На два дня школьники стали студентами. Приехали они не только из Свердловской области, но и из Казахстана, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Пермского края и других территорий.

Читать полностью | 23 января 2017

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Фоторепортаж

Ледяной комплекс

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С наступающим!

Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Экономика

Молочные реки даются нелёгким трудом

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О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…

Читать полностью | 28 января 2017

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