Читайте номере:
— Ажиотажа нет! Как проходит в городе и районе запись дошкольников в первый класс.
— Болезнь ХХI века. Номофобия – страх остаться без телефона.
— Откровенный разговор. СМС – просто бездушные сообщения?
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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Здравствуйте, уважаемые читатели! Достаточно часто, когда попытки решить какую-то проблему оказываются тщетными, наши читатели обращаются в редакцию.
Читать полностью | 2 февраля 2017
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Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века.
– Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом!
Читать полностью | 31 января 2017
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В каких продуктах обнаружены антибиотики?
Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.
Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание.
Читать полностью | 1 февраля 2017
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Об этом и многом другом мы поговорили с директором муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»…
Читать полностью | 2 февраля 2017
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Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…
Читать полностью | 28 января 2017
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Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника
Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.
Читать полностью | 31 января 2017
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Продам пианино.
Читать полностью | 3 февраля 2017
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21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…
Читать полностью | 26 января 2017
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26 января в 7.12 в пожарную часть Камышлова поступило сообщение о том, что в селе Скатинском по ул. Советской горит гараж и автомобиль. На место ЧП выехало две единицы пожарной техники.
Читать полностью | 2 февраля 2017
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Чтобы молоко лучше хранилось, в него добавляют салициловую или борную кислоту, крахмал, соду, муку. Определить их наличие можно с помощью небольшого теста. Процедите молоко через бумажный фильтр и капните чуть-чуть уксусной или лимонной кислоты.
Читать полностью | 1 февраля 2017
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24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.
Читать полностью | 22 января 2017
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Конкурс новогодней сказки в детской библиотеке давно стал традиционным. Вот и в этом году у детей была прекрасная возможность проявить собственную фантазию…
Читать полностью | 3 февраля 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…
Читать полностью | 28 января 2017
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