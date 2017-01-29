24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.

23 января в Тюмени на льду озера Алебашево прошёл II этап традиционных открытых соревнований по зимним трековым гонкам «Кубок Алебашево». В них приняли участие гонщики из Тюменской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным метеостанции, за вторую декаду января погода была тёплой, ясной, средняя температура воздуха на один градус выше нормы. Преобладает западный ветер 4-8 м/c. Последние 10 дней наблюдались смог, дымка; ежедневно – иней и изморозь.

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 519984 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Квитанции пропали В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова. – Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна. Читать полностью | 26 января 2017 Переходов: 340 | 9 комментариев »

Дата

«Ужель та самая Татьяна?..» В этом году всё удачно совпало для выбора героини материала: и её победа в конкурсе-загадке «Карнавальная ночь», который наша газета объявила накануне нового года (поэтому на фото героиня как раз с призом от спонсора конкурса – магазина «Хороший»), и Татьянин день, он же День российского студенчества. Читать полностью | 27 января 2017 Переходов: 175 | Комментировать »

Здоровье

Контроль в домашних условиях Сегодня диагноз «Сахарный диабет» не приговор, страдающие заболеванием могут вести активный образ жизни… Читать полностью | 29 января 2017 Переходов: 73 | Комментировать »

Интервью по поводу

Акробаты поневоле Мнения камышловцев о работе нового дорожного предприятия ООО «СпецТеплоСервис» разошлись: те, кто ездит по центральным дорогам, довольны и расчисткой, и вывозкой снега, чего не услышишь о второстепенных – жалуются на позднее появление техники и заужение проезжей части. Читать полностью | 28 января 2017 Переходов: 235 | 10 комментариев »

Образование

Родителям первоклассников Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года… Читать полностью | 28 января 2017 Переходов: 105 | Есть 1 коммент. »

Общество

«Карр» значит «Здравствуй, товарка!» Наверное, нет на Урале людей, которые бы не знали «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Перечитайте вместе с 6-7-летними детьми «Сказочку про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку». Читать полностью | 29 января 2017 Переходов: 62 | Комментировать »

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