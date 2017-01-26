Осенью заметила «леса» на доме № 26 по улице Ленинградской. Неужели дожили до капремонта? Рановато. Смотрю, рабочие чем-то промазывают швы на фасаде. Как недавно выяснилось, они отрабатывали заявку жительницы дома В.Ф. Микушиной, которая жаловалась на плесень в кухне.

— Акробаты поневоле. О состоянии дорог и обочин в Камышлове этой зимой. — «Обратная сила» закона. Почему в Порошино жильцов выселяют из ведомственных квартир. — Родителям первоклассников. Как подать заявление на поступление в школу.

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 508971 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Квитанции пропали В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова. – Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна. Читать полностью | 26 января 2017 Переходов: 38 | Комментировать »

Дата

«Спорить – до хрипоты, а за ней – немота…» Владимир Высоцкий. Великий, гениальный, незаурядный, бунтующий. Он учил людей думать – и тогда, и сейчас, не перестав быть актуальным и близким спустя почти четыре десятка лет после ухода. Накануне его 79-го дня рождения о своей первой встрече с личностью Высоцкого и отношении к его творчеству рассказали музыканты и близкие музыке люди. И каждый назвал любимые, дорогие или просто запомнившиеся строки. Читать полностью | 25 января 2017 Переходов: 111 | Комментировать »

Здоровье

Любимый доктор Море цветов, поздравлений, которые звучали с раннего утра и до позднего вечера. Звонили и приезжали родственники, близкие и дальние, подруги, знакомые, коллеги и пациенты, которые давно уже из очень маленьких стали совершенно взрослыми. Было это 8 января, в тот день Н.А. Низовцева принимала поздравления с юбилеем. Правда, в дату на открытках не верилось ни гостям, ни самой героине дня. Читать полностью | 24 января 2017 Переходов: 149 | Комментировать »

Интервью по поводу

Самое новогоднее кино Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»? Читать полностью | 1 января 2017 Переходов: 305 | Комментарии к записи Самое новогоднее кино отключены

Образование

Повелительница чисел Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной. Читать полностью | 15 января 2017 Переходов: 217 | Комментировать »

Общество

Познай себя Древние мудрецы говорили: познавая себя, познаёшь Господа своего. Когда познаёшь и принимаешь свои страхи, тоску, одиночество, они исчезают. Растворяются в свете любви. Когда принимаешь и познаёшь себя, ты исчезаешь. Превращаешься в океан. Остаётся уединение. Медитативность, которая озаряется светом любви. И пропитывается волшебным ароматом вечной весны. Читать полностью | 24 января 2017 Переходов: 218 | 3 комментария »

Объявления