 
9 января 2017

Будьте в курсе событий!

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Учимся контролировать

Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля.

Афиша Камышлова

Городская афиша

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Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…

Читать полностью | 1 мая 2015

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Ваши письма

Тёмный уголок

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Год экологии

Накануне Нового года в редакцию пришёл житель улицы Загородной с просьбой поднять вопрос о состоянии участка свободной земли на перекрёстке улиц Семёнова и Черепанова в районе бывшего ПАТО…

Читать полностью | 6 января 2017

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Дата

С Новым годом!

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Уважаемые камышловцы и гости города!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Читать полностью | 31 декабря 2016

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Здоровье

Введены ограничительные мероприятия

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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.

Читать полностью | 20 декабря 2016

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Интервью по поводу

Самое новогоднее кино

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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?

Читать полностью | 1 января 2017

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Образование

Восемь губернаторских стипендиатов

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Более 200 студентов и аспирантов вузов, техникумов и колледжей области 28 декабря получили именные стипендии губернатора Евгения Куйвашева.

Читать полностью | 7 января 2017

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Общество

Учимся контролировать

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Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля.

Читать полностью | 9 января 2017

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Объявления

Продам квартиру

Продам благоустроенную 3-х ком. квартиру с. Обуховское, 63,3 кв.м., 2 эт. из 3.

Читать полностью | 9 января 2017

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Политика

И.о. главы стал А.В. Половников

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30 декабря на внеочередном заседании городской Думы рассматривался вопрос об исполняющем обязанности главы Камышловского городского округа…

Читать полностью | 4 января 2017

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Происшествия

Устроил поджог

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По данным отдела Госпожнадзора, 26 декабря в 14 часов поступило сообщение о возгорании в салоне-магазине «СССР», расположенном по ул. Гагарина.

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Разное

Навстречу 100-летию

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Колонка редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели! Коллектив «Камышловских известий» рад приветствовать вас в новом 2017 году. Пусть он будет для каждого из вас, для нашего города и района лучше, благополучней и плодотворней предыдущих. Пусть все хорошие начинания получат своё продолжение.

Читать полностью | 8 января 2017

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Спорт

Белов временно отстранён

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Международная федерация лыжного спорта на основе доклада небезызвестного Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранила от международных соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам.

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Творчество

Кино в киноаппаратной

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Фотовзгляд

1992 год. Режиссёр Свердловской киностудии Сергей Селивёрстов по своему сценарию на спонсорские деньги снимает мелодраму «Постскриптум».

Читать полностью | 2 января 2017

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Фоторепортаж

Ледяной комплекс

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С наступающим!

Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Экономика

Инвестиции в город

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Крупным планом

Воплощению двух проектов мешает нехватка газа

В Камышлове состоялось совещание по вопросу «О реализации инвестиционного проекта по строительству на территории КГО оптово-распределительного центра по длительному хранению, переработке и оптовой продаже овощей и продуктов питания, реализуемого ООО «Уральский оптово-распределительный центр».

Читать полностью | 27 декабря 2016

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