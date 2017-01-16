Накануне Нового года в редакцию пришёл житель улицы Загородной с просьбой поднять вопрос о состоянии участка свободной земли на перекрёстке улиц Семёнова и Черепанова в районе бывшего ПАТО…

Наверное, так устроен человек, что когда он слишком молод, беспечен и ещё не имеет жизненного опыта, то, как правило, мало интересуется социальными, экономическими, политическими процессами.

Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.

Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?

Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной.

В конце прошлого года в Иркутске в результате отравления метанолом пострадало больше сотни человек. Общее число жертв «Боярышника» достигло 76.

В программе «Вести» в репортаже об этих событиях было названо количество ежегодно гибнущих в стране от употребления суррогатного алкоголя, а это 10000 человек.

Читать полностью | 16 января 2017

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