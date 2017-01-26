Осенью заметила «леса» на доме № 26 по улице Ленинградской. Неужели дожили до капремонта? Рановато. Смотрю, рабочие чем-то промазывают швы на фасаде. Как недавно выяснилось, они отрабатывали заявку жительницы дома В.Ф. Микушиной, которая жаловалась на плесень в кухне.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова.
– Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна.
Читать полностью | 26 января 2017
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Владимир Высоцкий. Великий, гениальный, незаурядный, бунтующий. Он учил людей думать – и тогда, и сейчас, не перестав быть актуальным и близким спустя почти четыре десятка лет после ухода. Накануне его 79-го дня рождения о своей первой встрече с личностью Высоцкого и отношении к его творчеству рассказали музыканты и близкие музыке люди. И каждый назвал любимые, дорогие или просто запомнившиеся строки.
Читать полностью | 25 января 2017
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Море цветов, поздравлений, которые звучали с раннего утра и до позднего вечера. Звонили и приезжали родственники, близкие и дальние, подруги, знакомые, коллеги и пациенты, которые давно уже из очень маленьких стали совершенно взрослыми. Было это 8 января, в тот день Н.А. Низовцева принимала поздравления с юбилеем. Правда, в дату на открытках не верилось ни гостям, ни самой героине дня.
Читать полностью | 24 января 2017
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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Читать полностью | 1 января 2017
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Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной.
Читать полностью | 15 января 2017
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Древние мудрецы говорили: познавая себя, познаёшь Господа своего. Когда познаёшь и принимаешь свои страхи, тоску, одиночество, они исчезают. Растворяются в свете любви. Когда принимаешь и познаёшь себя, ты исчезаешь. Превращаешься в океан. Остаётся уединение. Медитативность, которая озаряется светом любви. И пропитывается волшебным ароматом вечной весны.
Читать полностью | 24 января 2017
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Новый фирменный магазин бытовой техники и электроники «Норд» в Камышлове объявляет первую в этом году распродажу! Только с 18 по 31 января в «Норде» вас ждут товары по сниженным ценам!
Читать полностью | 25 января 2017
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21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…
Читать полностью | 26 января 2017
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Как сообщил дознаватель пожарного надзора Т.И. Карасёв, с 9 по 21 января произошло три пожара, все – в черте города. 13 января в 00.35 по улице Энгельса, 214 в жилом доме сгорело имущество.
Читать полностью | 24 января 2017
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Осенью заметила «леса» на доме № 26 по улице Ленинградской. Неужели дожили до капремонта? Рановато. Смотрю, рабочие чем-то промазывают швы на фасаде. Как недавно выяснилось, они отрабатывали заявку жительницы дома В.Ф. Микушиной, которая жаловалась на плесень в кухне.
Читать полностью | 26 января 2017
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24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.
Читать полностью | 22 января 2017
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С 8 по 10 января состоялся пятый, юбилейный тест-драйв в УрФУ. Что это такое? Мероприятие, которое позволило старшеклассникам ощутить настоящую студенческую жизнь, попробовать будущую профессию на вкус. На два дня школьники стали студентами. Приехали они не только из Свердловской области, но и из Казахстана, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Пермского края и других территорий.
Читать полностью | 23 января 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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У малых предприятий появился шанс передохнуть от плановых проверок
На территории Камышлова, Камышловского и Пышминского районов пожарный надзор осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы. В состав ОНД и ПР входит один главный государственный инспектор по пожарному надзору, один заместитель и три государственных инспектора по пожарному надзору, которые проводят проверки на поднадзорной территории.
Читать полностью | 25 января 2017
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