Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля.

Большая новогодняя встреча членов совета ветеранов состоялась в ЦКиД. Присутствовало более ста человек.

Подписан коллективный договор между администрацией ОАО «Элтеза» и работниками всех предприятий, входящих в объединение, на 2017-2019 годы.

Высшей наградой Избирательной комиссии Свердловской области – знаком «За заслуги в организации выборов» – по итогам сентябрьской кампании награждены председатель и член Камышловского городского теризбиркома…

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 500847 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Тёмный уголок Год экологии Накануне Нового года в редакцию пришёл житель улицы Загородной с просьбой поднять вопрос о состоянии участка свободной земли на перекрёстке улиц Семёнова и Черепанова в районе бывшего ПАТО… Читать полностью | 6 января 2017 Переходов: 558 | 5 комментариев »

Дата

С Новым годом! Уважаемые камышловцы и гости города! От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать полностью | 31 декабря 2016 Переходов: 365 | 2 комментария »

Здоровье

Введены ограничительные мероприятия Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори. Читать полностью | 20 декабря 2016 Переходов: 458 | 11 комментариев »

Интервью по поводу

Самое новогоднее кино Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»? Читать полностью | 1 января 2017 Переходов: 248 | Комментировать »

Образование

Восемь губернаторских стипендиатов Более 200 студентов и аспирантов вузов, техникумов и колледжей области 28 декабря получили именные стипендии губернатора Евгения Куйвашева. Читать полностью | 7 января 2017 Переходов: 471 | 9 комментариев »

Общество

Учимся контролировать Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля. Читать полностью | 9 января 2017 Переходов: 105 | Комментировать »

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