 
1 февраля 2017

Будьте в курсе событий!

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«Камышловские известия» № 13 от 2 февраля 2017 года

Читайте в номере:

— На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе.
— Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01».
— Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.

Афиша Камышлова

Городская афиша

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Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…

Читать полностью | 1 мая 2015

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Ваши письма

Квитанции пропали

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В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова.

– Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна.

Читать полностью | 26 января 2017

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Дата

То самое крыльцо

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Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века.

– Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом!

Читать полностью | 31 января 2017

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Здоровье

Молочный дозор

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В каких продуктах обнаружены антибиотики?

Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.
Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание.

Читать полностью | 1 февраля 2017

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Интервью по поводу

Факторы риска – под контролем

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На вопросы о проведении диспансеризации отвечает заведующая поликлиникой ЦРБ Т.М. Устьянцева…

Читать полностью | 31 января 2017

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Образование

Родителям первоклассников

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Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…

Читать полностью | 28 января 2017

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Общество

С музыкой и улыбкой

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Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника

Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.

Читать полностью | 31 января 2017

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Объявления

Продам квартиру


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Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру в панельном доме на втором этаже, п. Восход. Собственник.

Читать полностью | 29 января 2017

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Политика

Основатель нового государства

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21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…

Читать полностью | 26 января 2017

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Происшествия

Отделалась испугом

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24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.

Читать полностью | 29 января 2017

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Разное

Просто добавьте йод

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Чтобы молоко лучше хранилось, в него добавляют салициловую или борную кислоту, крахмал, соду, муку. Определить их наличие можно с помощью небольшого теста. Процедите молоко через бумажный фильтр и капните чуть-чуть уксусной или лимонной кислоты.

Читать полностью | 1 февраля 2017

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Спорт

Встретились опытные спортсмены и новички

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24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.

Читать полностью | 22 января 2017

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Творчество

Остановись, мгновение

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Как быстро и незаметно взрослеют дети. И не успеешь оглянуться, как они становятся самостоятельными, уходят во взрослую жизнь. Мы потом сожалеем о том, что мало времени уделяли общению с ними, когда не беспокоят телефонные звонки и не включен телевизор, когда все вместе, рядом и глаза в глаза…

Читать полностью | 31 января 2017

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Фоторепортаж

Ледяной комплекс

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С наступающим!

Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…

Читать полностью | 29 декабря 2016

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Экономика

Молочные реки даются нелёгким трудом

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О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…

Читать полностью | 28 января 2017

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