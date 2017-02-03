 
3 февраля 2017

Будьте в курсе событий!

image

«Камышловские известия» № 14 от 4 февраля 2017 года

Читайте номере:

— Ажиотажа нет! Как проходит в городе и районе запись дошкольников в первый класс.
— Болезнь ХХI века. Номофобия – страх остаться без телефона.
— Откровенный разговор. СМС – просто бездушные сообщения?

  • Новости без подробностей

    • image «Камышловские известия» № 14 от 4 февраля 2017 года
      Опубликовал: Администратор
       3 февраля 2017 | Переходов: 58

      Читайте номере:

      — Ажиотажа нет! Как проходит в городе и районе запись дошкольников в первый класс.
      — Болезнь ХХI века. Номофобия – страх остаться без телефона.
      — Откровенный разговор. СМС – просто бездушные сообщения?

    • image Погиб пешеход
      Опубликовал: Администратор
       3 февраля 2017 | Переходов: 60

      С 16 по 30 января на территории города и района зарегистрировано 17 ДТП. Один человек погиб. 27 января в утреннее время на улице Энгельса, 173 пожилая женщина (1939 г.р.) переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортным средством (КамАЗ).

    • image «Камышловские известия» № 13 от 2 февраля 2017 года
      Опубликовал: Администратор
       1 февраля 2017 | Переходов: 247

      Читайте в номере:

      — На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе.
      — Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01».
      — Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.

  • Афиша Камышлова. Сегодня

    • 10:00 - Выставка восковых фигур
      Камышловский краеведческий музей
    • 09:00 - Выставка «Чудесный мир батика»
      Центральная городская библиотека
    • Начало сеансов в 11.00 - Кино в "40-летке"
      Центр культуры и досуга (ЦКиД)
    • 15:00 - Вечер встречи (школа №1)
      Школа №1
    • 16:00 - Вечер встречи (школа №7)
      Школа №7
    • 17:00 - Вечер встречи (школа №3)
      Школа №3
    • 17:00 - Вечер встречи (школа №58)
      Школа №58
    • 17:30 - Вечер встречи (Обуховская школа)
      Обуховская школа

  • Реклама

  • Сегодня обсуждаем:

  • Скоро на kam-news.ru

    • Анонс свежих материалов в работе!

  • Бесплатные объявления

Афиша Камышлова

Городская афиша

image

Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…

Читать полностью | 1 мая 2015

Переходов: 523764 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Кормушки есть, а птахи голодные

image

Здравствуйте, уважаемые читатели! Достаточно часто, когда попытки решить какую-то проблему оказываются тщетными, наши читатели обращаются в редакцию.

Читать полностью | 2 февраля 2017

Переходов: 212 | 5 комментариев »

Дата

То самое крыльцо

image

Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века.

– Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом!

Читать полностью | 31 января 2017

Переходов: 188 | Комментировать »

Здоровье

Молочный дозор

image

В каких продуктах обнаружены антибиотики?

Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.
Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание.

Читать полностью | 1 февраля 2017

Переходов: 310 | 16 комментариев »

Интервью по поводу

Бюджетное на казённое

image

Об этом и многом другом мы поговорили с директором муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»…

Читать полностью | 2 февраля 2017

Переходов: 217 | 7 комментариев »

Образование

Родителям первоклассников

image

Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…

Читать полностью | 28 января 2017

Переходов: 295 | Есть 1 коммент. »

Общество

С музыкой и улыбкой

image

Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника

Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.

Читать полностью | 31 января 2017

Переходов: 329 | 9 комментариев »

Объявления

Продам пианино


Warning: Illegal string offset 'ads_basecat' in /home/kam-news/kam-news.ru/docs/wp-content/plugins/ads-wordpress/ads_filters.php on line 52

Продам пианино.

Читать полностью | 3 февраля 2017

Переходов: 29 | Комментарии к записи Продам пианино отключены


Политика

Основатель нового государства

image

21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…

Читать полностью | 26 января 2017

Переходов: 188 | Комментировать »

Происшествия

Причина возгорания – замыкание

image

26 января в 7.12 в пожарную часть Камышлова поступило сообщение о том, что в селе Скатинском по ул. Советской горит гараж и автомобиль. На место ЧП выехало две единицы пожарной техники.

Читать полностью | 2 февраля 2017

Переходов: 165 | Комментировать »

Разное

Просто добавьте йод

image

Чтобы молоко лучше хранилось, в него добавляют салициловую или борную кислоту, крахмал, соду, муку. Определить их наличие можно с помощью небольшого теста. Процедите молоко через бумажный фильтр и капните чуть-чуть уксусной или лимонной кислоты.

Читать полностью | 1 февраля 2017

Переходов: 292 | 5 комментариев »

Спорт

Встретились опытные спортсмены и новички

image

24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.

Читать полностью | 22 января 2017

Переходов: 200 | Комментировать »

Творчество

Фантазии юных сказочников

image

Конкурс новогодней сказки в детской библиотеке давно стал традиционным. Вот и в этом году у детей была прекрасная возможность проявить собственную фантазию…

Читать полностью | 3 февраля 2017

Переходов: 56 | Комментировать »

Фоторепортаж

Ледяной комплекс

image

С наступающим!

Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…

Читать полностью | 29 декабря 2016

Переходов: 787 | 9 комментариев »

Экономика

Молочные реки даются нелёгким трудом

image

О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…

Читать полностью | 28 января 2017

Переходов: 385 | 18 комментариев »


Реклама