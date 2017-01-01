С заседания районной Думы

Состоялось заседание районной Думы, на котором главным вопросом было утверждение проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Позади полугодовая работа по подготовке и все этапы сложной процедуры рассмотрения – на комитете, публичных слушаниях, заключительный шаг – утверждение депутатским корпусом.

Читать полностью | 30 декабря 2016

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