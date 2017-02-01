Читайте в номере:
— На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе.
— Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01».
— Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
Переходов: 521392 | Комментарии к записи Городская афиша отключены
В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова.
– Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна.
Читать полностью | 26 января 2017
Переходов: 412 | 9 комментариев »
Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века.
– Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом!
Читать полностью | 31 января 2017
Переходов: 133 | Комментировать »
В каких продуктах обнаружены антибиотики?
Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.
Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание.
Читать полностью | 1 февраля 2017
Переходов: 117 | 2 комментария »
На вопросы о проведении диспансеризации отвечает заведующая поликлиникой ЦРБ Т.М. Устьянцева…
Читать полностью | 31 января 2017
Переходов: 175 | 6 комментариев »
Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…
Читать полностью | 28 января 2017
Переходов: 237 | Есть 1 коммент. »
Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника
Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.
Читать полностью | 31 января 2017
Переходов: 163 | Комментировать »
Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру в панельном доме на втором этаже, п. Восход. Собственник.
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 184 | Комментарии к записи Продам квартиру отключены
21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…
Читать полностью | 26 января 2017
Переходов: 181 | Комментировать »
24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 233 | 3 комментария »
Чтобы молоко лучше хранилось, в него добавляют салициловую или борную кислоту, крахмал, соду, муку. Определить их наличие можно с помощью небольшого теста. Процедите молоко через бумажный фильтр и капните чуть-чуть уксусной или лимонной кислоты.
Читать полностью | 1 февраля 2017
Переходов: 59 | Есть 1 коммент. »
24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.
Читать полностью | 22 января 2017
Переходов: 195 | Комментировать »
Как быстро и незаметно взрослеют дети. И не успеешь оглянуться, как они становятся самостоятельными, уходят во взрослую жизнь. Мы потом сожалеем о том, что мало времени уделяли общению с ними, когда не беспокоят телефонные звонки и не включен телевизор, когда все вместе, рядом и глаза в глаза…
Читать полностью | 31 января 2017
Переходов: 131 | Комментировать »
С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
Переходов: 777 | 9 комментариев »
О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…
Читать полностью | 28 января 2017
Переходов: 356 | 17 комментариев »