Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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Из почты редакции
Есть фильмы игровые, а есть документальные. Так, в начале «перестройки» я учился в Высшей партийной школе в Свердловске. И как-то мой друг Витя Трошин (будущий мэр одного из городов в Курганской области) для зарабатывания дополнительных денег к стипендии привлекал меня к разгрузке вагонов по ночам и участию в массовках снимаемого на киностудии фильма о разведчике Н.И. Кузнецове.
Читать полностью | 25 декабря 2016
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Уважаемые камышловцы и гости города!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Читать полностью | 31 декабря 2016
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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.
Читать полностью | 20 декабря 2016
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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Читать полностью | 1 января 2017
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Угол зрения
Пять часов вечера, а в здании лицея по-прежнему шумно. Один за другим поднимаются на второй этаж родители с детьми. Матвей Широковских, неугомонная натура, «нарезает» круги вокруг нас. У мамы интересуюсь, что тут делает выпускник детсада № 12.
Читать полностью | 24 декабря 2016
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Из почты редакции
Ежегодная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» прошла на территории всей области. Студенты педколледжа тоже стали частью большого дела. В этом году студенты 13-и учебных групп реализовали 14 добровольческих акций. Расскажем о некоторых из них.
Читать полностью | 28 декабря 2016
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Продам свитер с капюшоном на собаку средних размеров. Состояние: новый в упаковке. Размер: XL. Примерно: Size XL — Back Length (спина) 40 cm. — Neck (шея) 32 cm. — Chest (грудь) 48 cm. Цвет приятный, соответствует фото. Качество очень хорошее, не тянется, как раз на осенний, весенний сезон и начало зимы. Причина продажи: не подошел […]
Читать полностью | 26 декабря 2016
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С заседания районной Думы
Состоялось заседание районной Думы, на котором главным вопросом было утверждение проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Позади полугодовая работа по подготовке и все этапы сложной процедуры рассмотрения – на комитете, публичных слушаниях, заключительный шаг – утверждение депутатским корпусом.
Читать полностью | 30 декабря 2016
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По данным отдела Госпожнадзора, 26 декабря в 14 часов поступило сообщение о возгорании в салоне-магазине «СССР», расположенном по ул. Гагарина.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Откровенный разговор
До встречи Нового года остались считанные часы. На взгляд известного российского кардиолога Юрия Бузиашвили, лучшее средство от тревоги и сопутствующей ей тоски – это праздники. И как врач он готов прописывать их своим пациентам-сердечникам, потому что чувства счастья и доброты обладают целебной силой.
Читать полностью | 31 декабря 2016
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Международная федерация лыжного спорта на основе доклада небезызвестного Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранила от международных соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Дорогие друзья, мы предлагали вам принять участие в новогоднем конкурсе рисунков, изображающих символ наступающего года. Проявить своё художественное мастерство могли как дети от 5 лет, так и взрослые.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Крупным планом
Воплощению двух проектов мешает нехватка газа
В Камышлове состоялось совещание по вопросу «О реализации инвестиционного проекта по строительству на территории КГО оптово-распределительного центра по длительному хранению, переработке и оптовой продаже овощей и продуктов питания, реализуемого ООО «Уральский оптово-распределительный центр».
Читать полностью | 27 декабря 2016
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