24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
Переходов: 519984 | Комментарии к записи Городская афиша отключены
В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова.
– Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна.
Читать полностью | 26 января 2017
Переходов: 340 | 9 комментариев »
В этом году всё удачно совпало для выбора героини материала: и её победа в конкурсе-загадке «Карнавальная ночь», который наша газета объявила накануне нового года (поэтому на фото героиня как раз с призом от спонсора конкурса – магазина «Хороший»), и Татьянин день, он же День российского студенчества.
Читать полностью | 27 января 2017
Переходов: 175 | Комментировать »
Сегодня диагноз «Сахарный диабет» не приговор, страдающие заболеванием могут вести активный образ жизни…
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 73 | Комментировать »
Мнения камышловцев о работе нового дорожного предприятия ООО «СпецТеплоСервис» разошлись: те, кто ездит по центральным дорогам, довольны и расчисткой, и вывозкой снега, чего не услышишь о второстепенных – жалуются на позднее появление техники и заужение проезжей части.
Читать полностью | 28 января 2017
Переходов: 235 | 10 комментариев »
Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…
Читать полностью | 28 января 2017
Переходов: 105 | Есть 1 коммент. »
Наверное, нет на Урале людей, которые бы не знали «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Перечитайте вместе с 6-7-летними детьми «Сказочку про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку».
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 62 | Комментировать »
Новый фирменный магазин бытовой техники и электроники «Норд» в Камышлове объявляет первую в этом году распродажу! Только с 18 по 31 января в «Норде» вас ждут товары по сниженным ценам!
Читать полностью | 25 января 2017
Переходов: 245 | Комментировать »
21 января, в год столетия Октябрьской социалистической революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина (Ульянова)…
Читать полностью | 26 января 2017
Переходов: 168 | Комментировать »
24 января в 7.40 на улице Молодогвардейской мужчина с четырёхлетней внучкой переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся транспортом (причём в зоне видимости регулируемого перекрёстка), не убедился в безопасности, в результате проезжающий автомобиль зацепил девочку зеркалом. К счастью, ребёнок не пострадал, но получил испуг.
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 74 | 2 комментария »
21 января на въезде в Еланский военный городок прошёл митинг незаконно выселяемых из служебного жилья бывших работников Министерства обороны, мероприятие получилось крайне эмоциональным: было много выступлений и даже слёз.
Читать полностью | 29 января 2017
Переходов: 72 | Комментировать »
24 декабря прошёл традиционный чемпионат города по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Встретились две команды – КГТТ и отделения пауэрлифтинга ДЮСШ.
Читать полностью | 22 января 2017
Переходов: 188 | Комментировать »
С 8 по 10 января состоялся пятый, юбилейный тест-драйв в УрФУ. Что это такое? Мероприятие, которое позволило старшеклассникам ощутить настоящую студенческую жизнь, попробовать будущую профессию на вкус. На два дня школьники стали студентами. Приехали они не только из Свердловской области, но и из Казахстана, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Пермского края и других территорий.
Читать полностью | 23 января 2017
Переходов: 190 | Комментировать »
С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
Переходов: 767 | 9 комментариев »
О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…
Читать полностью | 28 января 2017
Переходов: 149 | 2 комментария »