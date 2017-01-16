Читайте в свежем номере «Камышловских известий»:
— Сельская кооперация: от слов к делу.
— Крупным планом. Лакмусовая бумажка.
— На заметку. Отменена универсальная электронная карта.
— Дзюдо. Гости оценили.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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Год экологии
Накануне Нового года в редакцию пришёл житель улицы Загородной с просьбой поднять вопрос о состоянии участка свободной земли на перекрёстке улиц Семёнова и Черепанова в районе бывшего ПАТО…
Читать полностью | 6 января 2017
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Наверное, так устроен человек, что когда он слишком молод, беспечен и ещё не имеет жизненного опыта, то, как правило, мало интересуется социальными, экономическими, политическими процессами.
Читать полностью | 13 января 2017
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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.
Читать полностью | 20 декабря 2016
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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Читать полностью | 1 января 2017
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Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной.
Читать полностью | 15 января 2017
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В конце прошлого года в Иркутске в результате отравления метанолом пострадало больше сотни человек. Общее число жертв «Боярышника» достигло 76.
В программе «Вести» в репортаже об этих событиях было названо количество ежегодно гибнущих в стране от употребления суррогатного алкоголя, а это 10000 человек.
Читать полностью | 16 января 2017
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Семья снимет дом или 2-х комнатную квартиру в Камышлове. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Читать полностью | 16 января 2017
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Новость о том, что в последние дни уходящего года исполняющим обязанности главы города стал Алексей Владимирович Половников, многим не даёт покоя. Прочитав, информацию областных интернет-изданий, читатели стали задавать нам вопросы. Кто-то понял, что исполняющего обязанности главы Олега Леонидовича Тимошенко отстранили из-за так называемого «румынского гражданства», кто-то – что из-за срыва сроков строительства домов по программе переселения из ветхого жилья. Ситуация требует разъяснения.
Читать полностью | 16 января 2017
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Камышловским межрайонным отделом Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, совершившего в декабре 2015 года убийство несовершеннолетнего сына своей сожительницы, а также причинившего тяжкий вред здоровью её матери (проживала в Сухоложском районе), повлекший наступление смерти потерпевшей.
Читать полностью | 11 января 2017
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Учащиеся 7 «а» класса школы № 58 вместе с классным руководителем Л.А. Третьяковой и учащимися 6 «а» провели несколько акций в рамках экологического воспитания: собирали макулатуру, распространяли листовки и предоставили отчёт о работе в социальной сети ВКонтакте.
Читать полностью | 16 января 2017
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Международная федерация лыжного спорта на основе доклада небезызвестного Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранила от международных соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Дорогие друзья, мы подводим итоги новогоднего конкурса «Символ года-2017». Если честно, то мы не ожидали, что вы так активно включитесь в работу и предоставите такое количество рисунков. Все как живые, только лишь не поют. Убеждены, что все эти петушки принесут нам удачу в наступившем году!
Читать полностью | 14 января 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Все мы понимаем, что своевременная оплата населением ЖКУ – залог стабильности в работе предприятий городского жилищно-коммунального хозяйства.
Читать полностью | 12 января 2017
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