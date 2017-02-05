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Уведомляем вас, что с 6 февраля на сайте будут проводиться технические работы.
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Читать полностью | 1 мая 2015
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Умнейшие и верные: пару вороны образуют однажды и на всю жизнь.
Кто не знает серую ворону? Общеизвестная птица. Есть ещё и чёрная ворона: таких же размеров, как и серая (400-700 граммов), но она жительница Восточной Сибири, хотя и к нам залетать может…
Читать полностью | 5 февраля 2017
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Положение о проведении конкурса-парада веников и чучел маслёнок, посвящённого проводам зимы
Читать полностью | 5 февраля 2017
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В каких продуктах обнаружены антибиотики?
Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.
Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание.
Читать полностью | 1 февраля 2017
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Об этом и многом другом мы поговорили с директором муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»…
Читать полностью | 2 февраля 2017
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Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года…
Читать полностью | 28 января 2017
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Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника
Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.
Читать полностью | 31 января 2017
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Продам двухкомнатную благоустроенную квартиру в панельном доме на 2-м этаже, 49,9 кв.м., собственник.
Читать полностью | 5 февраля 2017
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23 января на заседании штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Камышловского городского округа рассматривался вопрос об обеспечении соблюдения требований ветеринарного и санитарного законодательства при реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения на ярмарках выходного дня и выставках.
Читать полностью | 4 февраля 2017
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31 января в 15.29 на пульт диспетчера пожарной части 18/6 поступило сообщение о возгорании надворных построек по адресу ул. Жукова, 40…
Читать полностью | 4 февраля 2017
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Несмотря на морозы непредсказуемой уральской погоды, в самом начале февраля есть тёплый день, когда юбилей отмечает удивительно прекрасная женщина Людмила Ивановна Невенчен – милая, изысканная, стройная. В её глазах оптимизм, доброта и любовь, её настроение – чудно-поэтическое, а душа юна и молода. Вопреки разным трудностям, унынию нет места в её душе, и это становится заразительным примером для всех, кому посчастливилось быть с ней рядом.
Читать полностью | 5 февраля 2017
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28 января впервые в Камышлове на городском стадионе прошёл старт массовой гонки «Лыжня России-2017» среди дошкольных образовательных учреждений.
Читать полностью | 4 февраля 2017
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Конкурс новогодней сказки в детской библиотеке давно стал традиционным. Вот и в этом году у детей была прекрасная возможность проявить собственную фантазию…
Читать полностью | 3 февраля 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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О чествовании передовиков производства в отрасли молочного животноводства за 2016 год…
Читать полностью | 28 января 2017
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