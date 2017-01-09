Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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Год экологии
Накануне Нового года в редакцию пришёл житель улицы Загородной с просьбой поднять вопрос о состоянии участка свободной земли на перекрёстке улиц Семёнова и Черепанова в районе бывшего ПАТО…
Читать полностью | 6 января 2017
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Уважаемые камышловцы и гости города!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Читать полностью | 31 декабря 2016
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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.
Читать полностью | 20 декабря 2016
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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Читать полностью | 1 января 2017
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Более 200 студентов и аспирантов вузов, техникумов и колледжей области 28 декабря получили именные стипендии губернатора Евгения Куйвашева.
Читать полностью | 7 января 2017
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Если вы интересуетесь общественно-политической жизнью, то наверняка в курсе, какое значение в настоящее время придаётся общественному контролю. Нового здесь ничего нет, он декларировался всегда. И не только декларировался, но и действовал. Люди, жившие в советские времена, хорошо помнят, как работали органы народного контроля.
Читать полностью | 9 января 2017
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Продам благоустроенную 3-х ком. квартиру с. Обуховское, 63,3 кв.м., 2 эт. из 3.
Читать полностью | 9 января 2017
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30 декабря на внеочередном заседании городской Думы рассматривался вопрос об исполняющем обязанности главы Камышловского городского округа…
Читать полностью | 4 января 2017
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По данным отдела Госпожнадзора, 26 декабря в 14 часов поступило сообщение о возгорании в салоне-магазине «СССР», расположенном по ул. Гагарина.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Колонка редактора
Здравствуйте, уважаемые читатели! Коллектив «Камышловских известий» рад приветствовать вас в новом 2017 году. Пусть он будет для каждого из вас, для нашего города и района лучше, благополучней и плодотворней предыдущих. Пусть все хорошие начинания получат своё продолжение.
Читать полностью | 8 января 2017
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Международная федерация лыжного спорта на основе доклада небезызвестного Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранила от международных соревнований шестерых спортсменов сборной России по лыжным гонкам.
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Фотовзгляд
1992 год. Режиссёр Свердловской киностудии Сергей Селивёрстов по своему сценарию на спонсорские деньги снимает мелодраму «Постскриптум».
Читать полностью | 2 января 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Крупным планом
Воплощению двух проектов мешает нехватка газа
В Камышлове состоялось совещание по вопросу «О реализации инвестиционного проекта по строительству на территории КГО оптово-распределительного центра по длительному хранению, переработке и оптовой продаже овощей и продуктов питания, реализуемого ООО «Уральский оптово-распределительный центр».
Читать полностью | 27 декабря 2016
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