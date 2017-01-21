30 декабря на хоккейной «коробке» по ул. Ленинградской состоялся открытый новогодний турнир по хоккею среди юношей. Организатором турнира выступил Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания при поддержке депутата областного Заксобрания Алексея Коробейникова.

С 9 по 15 января на территории города и района зарегистрировано 438 человек, заболевших ОРВИ, из них 99 – дети.

17 января прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению на территории района декады лыжного спорта с 1 по 12 февраля и массовой лыжной гонки «Лыжня России». Гонка на лыжной трассе «Масляны» в пос. Октябрьском состоится 4 февраля, старт в 12 часов.

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 503757 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

А Дед Мороз настоящий! В зимние каникулы камышловские ребята побывали в Великом Устюге и встретились с Дедом Морозом. Целый год дети готовятся к новогоднему празднику, рисуют, пишут открытки и письма, и у многих возникает вопрос: «А правда ли доходят весточки с желаниями до волшебника. Все сомнения развеялись, когда мы попали на почту Деда Мороза. Всё здесь по-сказочному красиво, множество писем разложены аккуратно по полочкам, все подписанные – Хакасия, Бурятия, Москва, Томская область, а вот и наша – Свердловская. Читать полностью | 17 января 2017 Переходов: 316 | Есть 1 коммент. »

Дата

Призвание – журналист Наверное, так устроен человек, что когда он слишком молод, беспечен и ещё не имеет жизненного опыта, то, как правило, мало интересуется социальными, экономическими, политическими процессами. Читать полностью | 13 января 2017 Переходов: 478 | 5 комментариев »

Здоровье

Введены ограничительные мероприятия Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори. Читать полностью | 20 декабря 2016 Переходов: 509 | 11 комментариев »

Интервью по поводу

Самое новогоднее кино Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»? Читать полностью | 1 января 2017 Переходов: 290 | Комментарии к записи Самое новогоднее кино отключены

Образование

Повелительница чисел Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной. Читать полностью | 15 января 2017 Переходов: 202 | Комментировать »

Общество

Лакмусовая бумажка Вы, наверное, знаете из химии, что такое лакмусовая бумажка? Она – индикатор среды. Так вот, в жизни мы часто сталкиваемся с такими индикаторами. Читать полностью | 18 января 2017 Переходов: 192 | Комментировать »

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