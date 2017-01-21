30 декабря на хоккейной «коробке» по ул. Ленинградской состоялся открытый новогодний турнир по хоккею среди юношей. Организатором турнира выступил Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания при поддержке депутата областного Заксобрания Алексея Коробейникова.
Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания…
Читать полностью | 1 мая 2015
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В зимние каникулы камышловские ребята побывали в Великом Устюге и встретились с Дедом Морозом. Целый год дети готовятся к новогоднему празднику, рисуют, пишут открытки и письма, и у многих возникает вопрос: «А правда ли доходят весточки с желаниями до волшебника. Все сомнения развеялись, когда мы попали на почту Деда Мороза. Всё здесь по-сказочному красиво, множество писем разложены аккуратно по полочкам, все подписанные – Хакасия, Бурятия, Москва, Томская область, а вот и наша – Свердловская.
Читать полностью | 17 января 2017
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Наверное, так устроен человек, что когда он слишком молод, беспечен и ещё не имеет жизненного опыта, то, как правило, мало интересуется социальными, экономическими, политическими процессами.
Читать полностью | 13 января 2017
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Как сообщает администрация ЦРБ, постановлением управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 года введены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения кори.
Читать полностью | 20 декабря 2016
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Как ни крути, а новогодние каникулы большинство из нас проводит дома. Совсем не обязательно у экрана телевизора, но всё же он один из главных героев праздника. Какие фильмы мы выбираем под новогоднее настроение? Старую добрую «Иронию судьбы» (её нынче покажут уже 42-й раз!) или суперсовременные «Ёлки»?
Читать полностью | 1 января 2017
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Ни для кого не секрет, что существует магия цифр, где особую энергетику несут определённые числа. Мы хотим рассказать о человеке, чья жизнь напрямую связана с магией чисел – преподавателе Камышловского педагогического колледжа Татьяне Александровне Мадыгиной.
Читать полностью | 15 января 2017
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Вы, наверное, знаете из химии, что такое лакмусовая бумажка? Она – индикатор среды. Так вот, в жизни мы часто сталкиваемся с такими индикаторами.
Читать полностью | 18 января 2017
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Продам благоустроенную 2-х ком. квартиру, п.Восход
Читать полностью | 21 января 2017
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Новость о том, что в последние дни уходящего года исполняющим обязанности главы города стал Алексей Владимирович Половников, многим не даёт покоя. Прочитав, информацию областных интернет-изданий, читатели стали задавать нам вопросы. Кто-то понял, что исполняющего обязанности главы Олега Леонидовича Тимошенко отстранили из-за так называемого «румынского гражданства», кто-то – что из-за срыва сроков строительства домов по программе переселения из ветхого жилья. Ситуация требует разъяснения.
Читать полностью | 16 января 2017
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Служба инспекторов ДПС ГИБДД отдела полиции «Камышловский» 6 января с 23.00 началась как обычно спокойно. Однако в 00.15 уже 7 января нарядам ДПС от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в микрорайоне завода стройматериалов неизвестные лица неправомерно завладели транспортным средством ВАЗ-2107 красного цвета.
Читать полностью | 17 января 2017
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«Что-то 16-й год не задался, 17-й определённо должен быть лучше… – наивно думали люди ровно сто лет тому назад». Горькая ирония этого анекдота вполне может быть исторической правдой. Каким он был, год революции, изменивший жизнь и историю нашей страны «до основанья»? Будем вспоминать его в новой рубрике, посвящённой столетию Октябрьской революции.
Читать полностью | 21 января 2017
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30 декабря на хоккейной «коробке» по ул. Ленинградской состоялся открытый новогодний турнир по хоккею среди юношей. Организатором турнира выступил Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания при поддержке депутата областного Заксобрания Алексея Коробейникова.
Читать полностью | 21 января 2017
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Дорогие друзья, мы подводим итоги новогоднего конкурса «Символ года-2017». Если честно, то мы не ожидали, что вы так активно включитесь в работу и предоставите такое количество рисунков. Все как живые, только лишь не поют. Убеждены, что все эти петушки принесут нам удачу в наступившем году!
Читать полностью | 14 января 2017
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С наступающим!
Городскую площадь к новогодним праздникам специалисты из Екатеринбурга украсили ледовыми скульптурами…
Читать полностью | 29 декабря 2016
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Все мы понимаем, что своевременная оплата населением ЖКУ – залог стабильности в работе предприятий городского жилищно-коммунального хозяйства.
Читать полностью | 12 января 2017
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