— На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе. — Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01». — Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.

По данным метеостанции, за вторую декаду января погода была тёплой, ясной, средняя температура воздуха на один градус выше нормы. Преобладает западный ветер 4-8 м/c. Последние 10 дней наблюдались смог, дымка; ежедневно – иней и изморозь.

— На лыжне – самые маленькие. Дошколятам понравилось соревноваться на стадионе. — Хорошо, что соседи не дремлют! Пожар в центре города вовремя заметили и позвонили «01». — Канализация заилена. А кто виноват? Силы коммунальщиков брошены на очистку системы водоотведения.

Афиша Камышлова

Городская афиша Концерты, спектакли, выставки, мероприятия, конкурсы, акции, спортивные состязания… Читать полностью | 1 мая 2015 Переходов: 521392 | Комментарии к записи Городская афиша отключены

Ваши письма

Квитанции пропали В редакцию со своей проблемой пришла пенсионерка В.А. Агапитова. – Уже не первый месяц не приходят квитанции за телефон. Обратилась в офис «Ростелекома», но там меня отправили от одного специалиста к другому и в результате ничего не объяснили, а дали номер телефона: 8-800-300-18-06. Я позвонила, послушала автоответчик, ничего не поняла и так и осталась без помощи. Как мне быть? – рассказала Валентина Андреевна. Читать полностью | 26 января 2017 Переходов: 412 | 9 комментариев »

Дата

То самое крыльцо Люблю смотреть на эту фотографию. Сразу всплывает в памяти тот летний день далёких 60-х годов ушедшего ХХ века. – Выходим на крыльцо фотографироваться, всем коллективом! Читать полностью | 31 января 2017 Переходов: 133 | Комментировать »

Здоровье

Молочный дозор В каких продуктах обнаружены антибиотики? Молочная продукция является важной составляющей продуктовой корзины. Производитель обязан указывать всю информацию о товаре, включая жирность, натуральность, наличие консервантов и антибиотиков.

Но честные упаковки встречаются, увы, не всегда. А потому специалисты Роспотребнадзора уделяют молочной продукции самое пристальное внимание. Читать полностью | 1 февраля 2017 Переходов: 117 | 2 комментария »

Интервью по поводу

Образование

Родителям первоклассников Прием в 1-й класс для детей, зарегистрированных на территории, закреплённой за образовательной организацией, начнётся с 1 февраля и продлится до 30 июня 2017 года… Читать полностью | 28 января 2017 Переходов: 237 | Есть 1 коммент. »

Общество

С музыкой и улыбкой Велосипед, шлем, метла и позитивное настроение – неизменные спутники самого творческого камышловского дворника Этого человека в Камышлове знает почти каждый, наверняка многие видели его работающим: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем. Читать полностью | 31 января 2017 Переходов: 163 | Комментировать »

Объявления