Умнейшие и верные: пару вороны образуют однажды и на всю жизнь.

Кто не знает серую ворону? Общеизвестная птица. Есть ещё и чёрная ворона: таких же размеров, как и серая (400-700 граммов), но она жительница Восточной Сибири, хотя и к нам залетать может…

Читать полностью | 5 февраля 2017

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